Ilaria Capua: "Fase 2? Siamo un po' in ritardo"

Siamo in ritardo per ciò che bisogna fare per arrivare alla Fase 2? "Secondo me siamo un po' in ritardo, non abbiamo un'idea chiara di come l'infezione si sia diffusa in Italia. E' una malattia che dipende da tanti fattori, quello che manca è capire come è messo il paese. E' verosimile che non sia messo tutto nello stesso modo". La virologa Ilaria Capua, ospite a Di Martedì, si esprime così rispondendo ad una domanda sui preparativi in vista della Fase 2.

Chi deve decidere se si riparte, scienziati o politici? "E' una domanda che cade a fagiolo, in questo mondo non vanno bene le persone che parlano una lingua sola, il politichese o lo scientifico stretto. Le decisioni su questi problemi così importanti e complessi devono essere prese in collaborazione e devono essere prese ascoltando le ragioni prima di tutto della salute e poi dell'economia, del tessuto sociale".