Gallera: "Da alcuni amministratori bieche strumentalizzazioni"

Foto Fotogramma

"Ringrazio vivamente i sindaci e i consiglieri della città metropolitana di Forza Italia per il forte attestato di vicinanza, stima e solidarietà. Il senso del nostro impegno civico ed amministrativo è servire le nostre comunità. In un momento cosi complicato e delicato ognuno è rimasto concentrato sull’aiuto alle proprie comunità senza indugiare in polemiche, strumentalizzazioni, rivendicazioni e attacchi politici. Purtroppo non tutti gli amministratori sono così". Lo scrive su Facebook l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

"Alcuni - sottolinea Gallera - cercano di sfruttare i momenti di criticità per conquistare vantaggi e consensi con attacchi politici e bieche strumentalizzazioni". Quindi conclude: "Sono sicuro che anche oggi i lombardi si schiereranno con chi si adopera per fornire risposte concrete ed efficaci".