Fase 2, Arcuri: "App sarà coerente con norme previste"

"Allo stato si può ritenere che la app sarà completamente coerente con le previsioni" di legge. Lo afferma il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, ascoltato in audizione informale in videoconferenza in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera sulla App per tracciare i contatti. E, dopo aver ricordato "i vincoli previsti dalle norme", ha sottolineato: "Ritengo che, a cavallo di fine mese, la App sarà pronta per essere usata".

"E' importante sottolineare che, allo stato dell'arte, le funzionalità della App fungeranno solo sino all'alert dei contatti registrati da un sospetto contagiato. L'alert avverrà con le modalità previste dalla norma, una volta effettuato l'alert le funzionalità della App si concluderanno", ha detto ancora. "Non è prevista al momento alcuna ulteriore funzionalità che inerisca alcuna relazione tra la App e il Servizio sanitario nazionale successiva all'alert", ha aggiunto ricordando che "l'unico titolare della protezione dei dati sarà il ministero della Salute".

Ritengo insomma che la "previsione normativa che delinea i tratti che è necessario che la app abbia perché essa sia coerente con la normativa nazionale e sovranazionale relativa alla privacy e la scelta di un soggetto in house dello Stato che dispone di una infrastruttura tecnologica compatibile e che risiede in Italia, dove verranno conservati i dati, possano soddisfare sia il requisito della privacy che quello della sicurezza del dato", ha affermato. "A ciò si aggiunga il sostanziale anonimato del tracciamento del sistema e la sua attivazione volontaria", conclude.

"Noi abbiamo un dovere che non è risolto dalla App, di rendere possibile che il massimo numero dei cittadini sia nelle condizioni di sottoporsi a un tampone. Gli uffici del commissario hanno acquistato e distribuito ai sistemi sanitari regionali fino a ieri 3,7 mln di tamponi e provette, distribuiranno nelle prossime settimane altri 5 mln di tamponi già da noi acquisiti", ha affermato ancora. "Non è sufficiente distribuire i tamponi, ma è necessario che i sistemi sanitari regionali sottopongano il numero più alto di cittadini agli stessi tamponi", ha sottolineato Arcuri. "La App ha solo il fine di rendere più veloce e più certa la natura, la dimensione e la popolazione dei contagi: non c'è più l'intervista, non c'è più la ricerca di un modo per contattare i contatti ma questo avviene attraverso questa funzionalità", ha detto Arcuri precisando però: "Sono il primo a dire che, se nel momento in cui viene rintracciato un contatto stretto non si fa subito il tampone, la App non ha conseguito il risultato per cui è stata pensata". "La App dà un alert a un device e dice: 'sei stato in contatto per più di 15 minuti negli ultimi 14 giorni con un altro device risultato contagiato'. A questo punto il possessore del device-contatto stretto deve attivarsi e se il sistema sanitario regionale non è pronto a sottoporlo in un tempo molto ravvicinato a un tampone, la App ci ha aiutato ma non ha fatto fino in fondo il suo lavoro e nessuno lo ha fatto".