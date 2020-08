De Luca: "Riaprire un po' alla volta per non dover richiudere"

Fotogramma

"La linea della Campania è: grande apertura e vicinanza a tutti, ma facendo in modo che, le cose che riapriamo, non dobbiamo richiuderle tra due settimane. Questa linea sta portando risultati davvero importanti per tutta la comunità campana, guardiamo con fiducia alle settimane che abbiamo davanti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, spiegando che "siamo entrati in una fase che potremmo definire 'la Campania verso la normalità'". De Luca ha annunciato in un video una serie di incontri "di approfondimento" con le categorie "in maniera tale da poter dare indicazioni di merito anche al Governo".

Il primo incontro si terrà giovedì 7 maggio "con ristoranti, bar, pasticcerie", poi sabato 9 maggio "con il mondo dello sport". La task force regionale incontrerà lunedì 11 "barbieri, parrucchieri, estetisti, balneari" e "proseguiremo così: la task force regionale - ha aggiunto - darà quotidianamente dei chiarimenti, delle puntualizzazioni, delle aperture ulteriori in situazioni che non presentano rischi particolari, cercheremo cioè di muoverci sulla linea che si è data la Campania: non perdere un minuto di tempo per agevolare la ripresa e l'economia, dare contributi a decine di migliaia di persone, facendo tutto questo un passo alla volta con l'obiettivo di favorire l'economia ma facendo in modo di non dover chiudere fra due settimane", ha concluso.