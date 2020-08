Ponte Genova, autogru trancia linea alta tensione: fiammata e boato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Incidente al cantiere del nuovo ponte di Genova. Una autogru, nell'effettuare la manovra di rotazione all'interno del nuovo viadotto Polcevera, ha tranciato una linea elettrica di alta tensione. Ne è scaturita una violenta fiammata e forte boato. Non si sono registrati feriti. Illeso anche l'autista del mezzo, mentre si è reso necessario un blocco temporaneo del cantiere, dove sono al momento in atto verifiche per le riparazioni.

Le operazioni di messa in sicurezza, svolte dai tecnici di Terna termineranno domenica mattina e via Fillak resterà chiusa al traffico fino al termine dei lavori.