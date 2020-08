Ragazze investite, Pietro Genovese a processo l'8 luglio

Il gip di Roma ha disposto il giudizio immediato per Pietro Genovese, accusato di omicidio stradale plurimo per avere investito e ucciso nella notte tra il 21 e 22 dello scorso dicembre le due studentesse sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli su Corso Francia a Roma. Per il giovane, figlio del regista Paolo Genovese, il processo inizierà l’8 luglio davanti all’ottava sezione penale. E stata così accolta la richiesta della Procura per il giudizio immediato.