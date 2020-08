Cesare Battisti resta in carcere

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Resta in carcere l'ex terrorista rosso Cesare Battisti. I giudici del tribunale di sorveglianza di Cagliari, come apprende l'Adnkronos, hanno rigettato la richiesta di scarcerazione dell'ex super latitante dei proletari armati che nei giorni scorsi aveva chiesto di andare agli arresti domiciliari a casa dei parenti per il timore di contagio a causa dell'emergenza coronavirus.

L’ex terrorista Cesare Battisti sta scontando l'ergastolo nel carcere di Oristano dopo l’estradizione in Italia un anno fa. I suoi legali presentarono al Tribunale di sorveglianza la richiesta per potere beneficiare delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere per timore di essere contagiato dal Covid-19. Secondo l’avvocato Battisti soffrirebbe di diverse patologie. L’uomo è in isolamento.