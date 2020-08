Coronavirus, oggi 65 morti in Lombardia

(Afp)

Sono 15.727 le persone morte in Lombardia e risultate positive al coronavirus, 65 in più rispetto a ieri. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Sono 86.091 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia dall'inizio della pandemia, 316 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono complessivamente oltre 622mila, 14.702 in più rispetto a ieri. I casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri sono il 2,1%. Gli attualmente positivi sono 26.715, 44 in più rispetto a ieri.

A Milano sono 9.490 le persone positive, in aumento di 38 unità da ieri. Nella provincia di Milano, secondo i dati della Regione Lombardia, sono 22.455 (+83), a Brescia 14.326 (+77), a Bergamo 12.681 (+48), a Cremona 6.365 (+15), a Monza e Brianza 5.396 (+8), a Pavia 5.105 (+23), a Como 3.678 (+18), a Varese 3.423 (+10), a Lodi : 3.387 (+7), a Mantova 3.308 (+8) a Lecco 2.700 (+9) e a Sondrio 1.404 (+21).