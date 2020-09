Adnkronos-flowtech, l'Intelligenza Artificiale analizza una settimana di notizie

Dopo il 'caso Silvia Romano', questa volta ad essere monitorati da flowtech, società esperta di A.I., sono gli articoli Adnkronos della settimana dal 19 al 25 maggio. Dalla gioia per i dati dei bassi contagi su Roma alla paura per quelli in rialzo a Milano, dalla fiducia in Giuseppe Conte nella trattativa in Ue sul Recovery fund alla tristezza e alla rabbia nel giorno del 28° anniversario della strage di Capaci, ecco la rappresentazione grafica animata delle emozioni 'alimentate' dalle nostre notizie. Lo scenario 'a bolle' è estremamente semplice da interpretare: più grande è l'impatto emotivo dell'articolo, più grande sarà la bolla che lo rappresenta e il cui colore è correlato a una determinata emozione predominante (VAI ALL'ARTICOLO COMPLETO)

Legenda emozioni:

Rabbia

Anticipazione

Disgusto

Paura

Gioia

Tristezza

Sorpresa

Fiducia