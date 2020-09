Zaia: "Spero Grecia tolga idiozia delle limitazioni"

"Auspico che si risolva presto la partita della Grecia. Sono partiti da "tutto chiuso, sono appestati", poi a limitazioni per 4 regioni e adesso "solo fino a luglio". Speriamo che tolgano anche questa idiozia di regolamentazione e lo dico per un fatto di giustizia perché la Grecia si trova in Europa e in area Schengen, quindi mi pare tutto incomprensibile". Lo ha ribadito il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera.