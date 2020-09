Roma, picchiata brutalmente dal marito: grave 39enne

Fotogramma

E' stata picchiata brutalmente dal marito nel corso di una lite. La donna, 39 anni, è stata colpita al volto e alla testa ed è stata trasportata in eliambulanza al San Camillo di Roma con trauma cranico facciale in codice rosso. Al momento si trova in prognosi riservata. A chiamare la polizia intorno alle 12.30 sono stati i vicini che avevano sentito che c'era una lite in corso. Sul posto, in un palazzo di via Sfondrini a Lunghezza, sono arrivati i poliziotti delle volanti e del locale commissariato. L'uomo, 37 anni, è stato portato in commissariato per accertamenti. Nell'appartamento sono stati eseguiti anche i rilievi della polizia scientifica.