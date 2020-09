Fase 3, Bassetti: "Possiamo viaggiare sicuri tra Regioni"

(Fotogramma)

Oggi ripartono gli spostamenti tra le Regioni e "possiamo viaggiare sicuri, ovviamente con le misure raccomandate: come il distanziamento, le mascherine dove indicate e lavandosi bene le mani. L'apertura delle Regioni si può fare in assoluta sicurezza ed era anche auspicata da tutti per un progressivo, lento, ritorno alla normalità". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e componente della task force Covid della Regione Liguria.

Bassetti sottolinea che occorre "uscire dalla logica di considerare la Lombardia e il Piemonte come Regioni di appestati. Ci si può spostare in sicurezza". "I numeri degli ultimi giorni dicono che in Lombardia ci sono più contagi rispetto ad altre Regioni, ma rispetto a dove eravamo poco tempo fa, oggi la Lombardia è un altro mondo. La crescita di nuovi casi, in quasi tutte le Regioni, è intorno allo 0,1-0,2% e ci sono sempre meno tamponi positivi sul totale di quelli eseguiti", conclude Bassetti.