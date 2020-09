Manifestazioni Roma, Ippolito: "Irresponsabili, c’è rischio contagi"

(Fotogramma)

“Una mancanza di rispetto e responsabilità”. Così Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma, in un'intervista a 'Il Fatto Quotidiano' ha definito le due manifestazioni di ieri a Piazza del Popolo, sia la sfilata tricolore di FdI e Lega contro il governo Conte, sia il sit-in dei gilet arancioni di Antonio Pappalardo, "che - si legge - sostengono che il Covid sia tutta un’invenzione".

“Capisce che già chi sostiene una cosa del genere non ha cognizione di ciò che è accaduto negli ultimi mesi” sottolinea Ippolito, che sul pericolo riguardo ai flash mob avverte: "È una situazione molto rischiosa. Non abbiamo dati sui presenti, ma di certo è stata una grossa mancanza di responsabilità in un momento in cui i dati ci danno conforto. Non dobbiamo abbassare la guardia".

"So che c’era stata una richiesta di attenzione alle prefetture, una sensibilizzazione per evitare assembramenti. Ma non sono in grado di dire chi e sulla base di quali criteri le manifestazioni siano state autorizzate - prosegue Ippolito - Posso solo ricordare che uno come Boris Johnson ha dato disposizione di evitare assembramenti con più di 6 persone. Qui invece non mi pare si sia data una grande prova di rispetto".