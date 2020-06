Incendio in baracca, migrante morto carbonizzato a Foggia

Fotogramma

Un migrante di nazionalità senegalese è morto carbonizzato questa mattina nell'incendio della baracca in cui viveva nell'area di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Quasi certamente le cause del rogo sono accidentali. L'incendio non si è propagato probabilmente perché la baracca si trovava in una zona un po' più isolata rispetto al nucleo centrale della baraccopoli dove nei giorni scorsi si sono verificati altri roghi, per fortuna senza conseguenze per le persone.

A quanto si apprende la vittima dell'incendio aveva 37 anni ed era molto conosciuto anche perché faceva le tipiche treccine dread. Viveva da solo nella baracca che era situata proprio all'ingresso del campo di Borgo Mezzanone. Non essendoci attacco alla luce elettrica nella baracca, l'incendio potrebbe essere nato da una candela lasciata accesa, da un mozzicone di sigaretta non spento oppure dalla cucina.