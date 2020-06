Scienziati no-vax: "Italiani cavie per vaccino che non funzionerà"

(Afp)

"Gli italiani saranno le cavie per un vaccino che non funzionerà". Così Maria Antonietta Gatti e Stefano Montanari, moglie e marito esperti di nanoparticelle e in prima fila nelle battaglie contro i vaccini e molto seguiti dal movimento no-vax, bocciano l'annuncio del ministro della Salute dell'accordo a livello Ue per 400 milioni di dosi di vaccino.

"Stiamo comprando un vaccino su cui ancora non sappiamo nulla - rimarcano all'Adnkronos Salute - ci sono 183 diversi ceppi del coronavirus, come possiamo pensare che questo vaccino possa difenderci da tutti? Questa malattia non è vaccinabile"