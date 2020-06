Coronavirus, 244 contagi e 21 morti in un giorno in Lombardia

(Fotogramma)

I morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 16.449 in Lombardia, +21 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi sono 91.658, i nuovi casi sono 244 (2,6% rapporto con i tamponi giornalieri). Attualmente i positivi sono 15.989 (-796).

Aumentano i guariti e i dimessi in Lombardia in sole 24 ore: sono complessivamente 59.220, +1.019 rispetto a ieri. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 94, due in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva flettono con più velocità: 2.116, -136 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 892.641, +9.336.