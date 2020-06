Gardaland riapre, mascherine e limite a ingressi

Gardaland ha riaperto: si tratta del primo parco divertimenti italiano a farlo dopo il lockdown, facendo così da apripista per le altre realtà del settore, anticipando la data del 15 giugno, nella quale è prevista la riapertura di molte attività quali cinema e teatri. Gardaland ha dato il via ad una nuova fase, una "ripartenza in sicurezza che ha a cuore la tutela dei dipendenti e dei visitatori ma che allo stesso tempo vuole garantire loro il divertimento che da sempre contraddistingue le giornate nel parco", si legge nella nota.

"Siamo molto felici di tornare ad accogliere i nostri visitatori. La parola d’ordine quest’anno sarà divertimento in sicurezza. Usciamo da un periodo difficile per tutti ma siamo convinti che sia possibile tornare a divertirsi" afferma Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland. "Il Parco si presenterà in modo diverso e al suo interno andranno sicuramente rispettate delle regole precise ma tutto sarà come sempre improntato alla spensieratezza e al relax", aggiunge.

Contingentato il numero degli ingressi: "Abbiamo fissato un limite giornaliero di circa 10.000 persone. Ovviamente questo porterà ad una riduzione rispetto ai nostri numeri abituali, ma siamo positivi sull’andamento della stagione, inoltre abbiamo da poco attivato il servizio prenotazioni online e i primi riscontri sono molto lusinghieri. Gardaland resta una destinazione sicura, un aggregatore di affettività condivisa dove passare il tempo in allegria con le persone che si amano", conclude l'ad Vigevani.

Il protocollo di Gardaland prevede un nuovo sistema di prenotazione online con l’indicazione vincolante del giorno di visita per gestire il numero chiuso ridotto di visitatori; la misurazione della temperatura corporeai prima dell’accesso; l’obbligo di indossare la mascherina per tutti i visitatori sopra i 6 anni; sanificazione continua delle aree comuni e delle attrazioni dopo ogni giro; inibizione di alcuni posti a sedere delle attrazioni per favorire il distanziamento sociale. Una novità è poi l’utilizzo di nuove tecnologie come l’App per prenotare le attrazioni che permette di partecipare ad una coda virtuale, riducendo così i tempi di permanenza in fila e gli eventuali assembramenti.