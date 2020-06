"Ho rotto la pianta, ecco 5 euro": il biglietto del bambino è virale

"Buongiorno, mi scusi per la pianta. L'ho colpita accidentalmente con un pallone da calcio. Ecco 5 euro per il danno". Un biglietto scritto a penna da un bambino di 11 anni vola su Twitter, collezionando migliaia di like. A condividerlo con i follower è il professor Giovanni Grandi, docente di filosofia morale all'università di Trieste. "Ci ferma un vicino e ci mostra (felice) questo biglietto, che ha trovato accanto a una sua pianta acciaccata. Lo ha lasciato un amico di nostro figlio (11 anni), con firma e banconota. Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui", scrive.