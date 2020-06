“Un virus diventato buono? No, il solito virus, magari con qualche mutazione che non lo rende più tranquillo”. Il professor Massimo Galli, direttore del reparto Malattie Infettive all’ospedale Sacco di Milano, sbotta a Cartabianca. “Quarant’anni di studio, qui si continua a parlare. Gli esperti dicono una cosa e l’opposto. Miei illustri colleghi si sono improvvisati una competenza su virus e epidemia, venendo magari da fantastici curricula da altri campi. Io non mi metto a fare l’oncologo o il nefrologo, non mi metto a fare altri mestieri in termini di valutazioni di elementi e di esperienza, santo cielo”, dice Galli.