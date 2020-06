(Fotogramma)

"Forza papà, ti aspetto, torna presto". E' il messaggio che Niccolo Zanardi, figlio di Alex, invia al papà dal proprio profilo Instagram. L'atleta bolognese è ricoverato in terapia intensiva a Siena dopo il delicato intervento subìto in seguito al disastroso incidente in handbike avvenuto sabato scorso in Toscana.