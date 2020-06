SuperEnalotto, centrati due 5

(Fotogramma)

Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto di oggi. Centrati invece due '5', per una quota di 92.954 euro. Le schedine vincenti sono state giocate in un punto vendita di Rodano (Milano) e in un altro di Mira (Venezia). La combinazione vincente al concorso di oggi è 13, 33, 35, 60, 78, 81. Jolly: 11. Superstar: 52. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è stimato in 56,6 milioni di euro.