Cinghiale causa incidente su A21, due auto e un tir coinvolti nello scontro

Immagine d'archivio (Adn)

Incidente con 3 veicoli coinvolti, due auto e un mezzo pesante, questa notte sulla A21 in direzione Piacenza causato da un cinghiale che ha attraversato la carreggiata. L’animale ha prima colpito una vettura che è riuscita ad accostare sulla corsia di emergenza, poi è stato a sua volta investito sulla corsia di sorpasso da un’auto che stava sorpassando il mezzo pesante. Il cinghiale dopo aver sbattuto contro l’auto è stato investito dal mezzo pesante mentre la vettura ha fatto carambola contro i guard rail. Nessun passeggero ha riportato gravi ferite. Solo i tre occupanti della seconda auto coinvolta, tutti di origine romena, sono stati portati in ospedale in osservazione. Sul posto è intervenuta la sottosezione della Polizia stradale di Alessandria.