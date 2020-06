Fotogramma

Non si registra nessuna vittima con coronavirus in 16 regioni mentre si conta un morto in Lombardia, due in Piemonte, due in Emilia Romagna e uno in Toscana. Sono i dati forniti dal ministero della Salute.

Si tratta del numero di decessi più basso dal 28 febbraio e lo stesso che si registrò il 24 febbraio scorso. Il totale delle vittime sale così a 34.744.