Coronavirus Lazio, 5 nuovi casi di cui 2 a Roma città

"Oggi registriamo un dato di 5 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano due nuovi casi". Lo afferma l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Uno dei nuovi contagi è a Fiumicino, rende noto l'Asl Roma 3 che sottolinea come "il focolaio è sotto controllo, ma è emerso un nuovo caso positivo. Si tratta di un familiare di un dipendente del bistrot già positivo e posto in isolamento".

"Due nuovi casi anche nella Asl Roma 4 a Civitavecchia, uno riguarda un paziente in fase di pre-ospedalizzazione e l'altro un operatore socio sanitario (Oss)", sottolinea D’Amato. "Prosegue presso il Sant’Andrea, il San Giovanni e il Policlinico di Tor Vergata l’attività dei test sierologici aperta al pubblico al prezzo fissato dalla tariffa regionale", aggiunge l'assessore.

In totale "sono 836 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di cui 634 in isolamento domiciliare, 189 ricoverati non in terapia intensiva, 13 in terapia intensiva. Sono invece 837 i pazienti deceduti e 6.437 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8.110 casi", sottolinea il bollettino dell'Unità crisi Covid-19 della Regione Lazio.