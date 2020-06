Coronavirus, a Vercelli indagata direttrice Asl per morti nella Rsa

(Fotogramma)

Ci sarebbe anche il nome del direttore generale dell'Asl di Vercelli, Chiara Serpieri, nell’indagine condotta dalla procura di Vercelli sulle morti per Covid alla casa di riposo di piazza Mazzini. E’ quanto si legge sulle pagine di Vercelli del quotidiano La Stampa. Il direttore generale sarebbe indagato per omissione d'atti d'ufficio. Secondo il quotidiano il suo nome si aggiungerebbe a quelli del direttore della casa di riposo, della direttrice sanitaria e di tre medici.

L'ipotesi di reato per il direttore generale Asl sarebbe legata alle comunicazioni dell'Azienda sanitaria con l’Rsa e l'attivazione della commissione di vigilanza inviata all'interno della struttura. Sotto la lente di ingrandimento della procura, riferisce ancora La Stampa, ci sarebbero le tempistiche, che in entrambi i casi sarebbero state in ritardo.