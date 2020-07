Ritrovato 16enne scomparso da 8 anni, i familiari: "Gioia pazzesca"

"Grazie a tutti! Grazie #Genova!". E' l'accorato ringraziamento dei familiari del 16enne, scomparso otto anni fa dalla provincia di Roma, che è stato ritrovato a Genova grazie alle segnalazioni dei telespettatori di 'Chi l'ha visto?". "Per noi è stata una grandissima gioia" dicono al programma di Rai3. "Tanti piccoli indizi che ci hanno permesso di ritrovarlo. Non ce lo aspettavamo più". Era uscito di casa per andare a scuola, avevano raccontato nelle puntate precedenti, ma non era più tornato. Il giovane, che ora ha 24 anni, aveva scelto la vita di strada.