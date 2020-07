Roma, nel 2022 apertura Bulgari Hotel a piazza Augusto Imperatore

Aprirà nel 2022 a Roma, a piazza Augusto Imperatore, il nuovo Bulgari Hotel. Sorgerà in una posizione strategica, nella centrale Piazza Augusto Imperatore, il cuore pulsante del quartiere Campo Marzio, a pochi passi da Via del Corso e Via del Babuino, da Piazza di Spagna e dalla storica boutique Bvlgari di Via Condotti. L'hotel occuperà un edificio, di proprietà di Edizione Property, che si è avvalsa della consulenza di Cbre Hotels per l’attività di tenant selection. Il palazzo è stato costruito tra il 1936 e il 1938 su progetto dell’architetto Vittorio Ballio Morpurgo.

La costruzione in stile razionalista, che si affaccia su due monumenti iconici come l’Ara Pacis e il Mausoleo di Augusto, dedicato al primo imperatore di Roma e al momento sottoposto a un importante intervento di restauro, rivela un’imponente e moderna architettura enfatizzata dall’uso di materiali e colori tipicamente romani, come il marmo travertino color ocra e i mattoni rosso bruciato.

Il rigore razionalista dell’architettura del palazzo è bilanciato dagli affreschi di Antonio Barrera, che decorano l’atrio di via della Frezza riproducendo diverse vedute del Mausoleo di Augusto, mentre la facciata sud è abbellita da un mosaico di 70 metri quadrati di Ferruccio Ferrazzi, che ha ricreato la sua personale interpretazione del mito della fondazione di Roma.

Come per tutti gli altri Bulgari Hotel nel mondo, lo studio di architettura italiano Antonio Citterio Patricia Viel si occuperà sia della progettazione architettonica che dell’interior design del nuovo Bulgari Hotel Roma, che conterà 114 stanze, la maggior parte delle quali suite, Il Ristorante Niko Romito, curato dallo chef stellato, e il Bulgari Bar, entrambi posti all’ultimo piano per offrire una vista mozzafiato della Città Eterna. Un’ampia serie di servizi sarà a disposizione degli ospiti tra cui una spa di 1.000 metri quadrati dotata di una piscina indoor e una palestra altamente tecnologica dove si potrà beneficiare dell’esclusivo metodo di allenamento workshop, sviluppato in esclusiva per Bulgari.

Caratteristica unica di questa nuova proprietà, il Bulgari Hotel Roma ospiterà anche una biblioteca con una collezione di preziosi volumi dedicati al mondo della gioielleria. A questa ‘reading room’ potranno accedere sia gli ospiti dell’hotel sia i visitatori esterni su appuntamento. Sul rigore della facciata sud del palazzo e a cornice di un’imponente fontana in bronzo, troneggia l’iscrizione latina "Questo è il luogo in cui si leva in volo l’anima dell’imperatore Augusto".

Questo legame unico tra il nuovo Hotel Bulgari Roma e la visione dell’imperatore Augusto sarà messo in risalto dall’interior design degli spazi, che bilancerà il rigore della pietra usata durante la Roma imperiale con l’introduzione di dettagli sintetici e potenti, e metterà a contrasto l’essenzialità architettonica del palazzo con l’utilizzo di consistenze ricche e materiche.

Celebrando il proprio impegno nella protezione del patrimonio storico e il proprio costante supporto e promozione delle arti, Bulgari supporterà anche progetti legati al restauro di Piazza Augusto Imperatore. "Siamo davvero orgogliosi di esserci assicurati una location così straordinaria per il nuovo Bulgari Hotel Roma - dichiara Jean-Christophe Babin, amministratore delegato di Bulgari - Lo sviluppo di questo Hotel, che aprirà nel 2022, rappresenta un traguardo importante per Bvlgari, che avrà finalmente il suo ‘tempio’ nella città in cui l’azienda è stata fondata e che ancora oggi rappresenta il cuore pulsante del brand. Riscriveremo davvero la storia dell’ospitalità di lusso nella città di Roma".

"Insieme a tutte le istituzioni, pubbliche e private, coinvolte in questo importante progetto, siamo orgogliosi di aver programmato e portato a compimento questo grande investimento di scala internazionale a Roma, destinazione chiave per Edizione Property", dichiara Mauro Montagner, amministratore delegato di Edizione Property SpA.

In virtù del fatto che Roma è la città di nascita del marchio Bulgari, questa nuova apertura ha un valore speciale per l’azienda la cui esclusiva collezione di Bulgari Hotels e Resorts vanta al momento sei proprietà, a Milano, Londra, Bali, Beijing, Dubai e Shanghai, a cui si aggiungeranno, tra il 2020 e il 2022, Parigi, Mosca e Tokyo. Bulgari Hotels & Resorts, fondata nel 2001, vanta primati importanti in quanto è sia l’unica collezione di alberghi Italiani presente a livello internazionale, sia il più grande gruppo alberghiero appartenente a un marchio del lusso, nonché’ l’unico le cui proprietà sono tutte leader nei loro mercati.

In occasione dell’annuncio del progetto del Bulgari Hotel Roma e per celebrare la sua eccezionale collezione di alberghi e resort, Bulgari ha anche creato un gioiello unico che riflette la leggendaria creatività ed esperienza orafa della maison.

Ispirandosi alla magnificenza di Roma, città natale del brand e musa che da sempre guida Bulgari nelle sue creazioni, è stata creata la collana ‘Ospitalità Italiana’ un girocollo in oro bianco realizzato con l’iconica lavorazione ‘tubogas’ e arricchito da 10 pietre preziose, ognuna con un rimando simbolico alle 10 destinazioni della collezione Bvlgari Hotels & Resorts. Quest’opera d’arte che rappresenta la joie de vivre e la bellezza eterna è un pezzo unico che verrà realizzato su ordinazione.