Contagio riparte, Zaia sbotta: "Da lunedì nuove regole più dure"

"Abbiamo una categoria di irresponsabili. Sta accadendo quello che vi avevo preannunciato. Siamo passati da rischio basso a rischio elevato. Non so a chi fare i complimenti... Lunedì presenterò una nuova ordinanza per inasprire le regole". Luca Zaia non esclude un inasprimento delle misure per ridurre i rischi di una ripresa dell'epidemia in Veneto. Il governatore sbotta per l'aumento dell'indice Rt, che dallo 0,43 è salito all'1,63. "Non voglio terrorizzare i veneti, ma in questo punto stampa abbiamo detto come stanno le cose. Non fatemi più la domanda sul ritorno del virus a ottobre, perché ce lo abbiamo già qui. Il caldo ci aiuta a tenerlo spompato, ma a ottobre...", dice Zaia.

Il presidente del Veneto punta il dito contro "i comportamenti irresponsabili di queste ore". "Lunedì presenterò una nuova ordinanza per inasprire le regole. Noi dobbiamo muoverci nei limiti di legge, la legge prevede una multa di mille euro, per me mettere a rischio la vita di molte persone vale più di mille euro, è ridicolo per me deve essere previsto, a livello nazionale un TSO, un ricovero coatto per i positivi che non possono andarsene in giro tranquillamente".