Olbia, nave-cargo Grimaldi incagliata all'ingresso del porto

Una nave cargo, l'Eurocargo Valencia della Grimaldi, si è incagliata all'ingresso del porto di Olbia in un'area in cui ci sono coltivazioni di cozze. Un primo intervento di soccorso è stato tentato con il rimorchiatore Moby 'Mascalzone scatenato', proseguono le operazioni per riuscire a disincagliare il mezzo.

Qualche settimana fa, a metà giugno, un incendio era divampato in serata su un altro traghetto Grimaldi in arrivo a Olbia da Livorno: anche in quel caso non si erano comunque registrati feriti.