Tentano fuga dal centro accoglienza, un agente ferito

Fotogramma

Un piccolo gruppo di migranti ha tentato ieri sera la fuga dal centro di accoglienza Villa Sikania di Siculiana, nell'Agrigentino. Nel tentativo di bloccare gli ospiti della struttura un poliziotto sarebbe rimasto gravemente ferito, aggredito proprio da uno dei tunisini in fuga. Secondo le prime informazioni gli ospiti della struttura, in cui già da giorni si respira un clima di tensione, avrebbero approfittato dell'oscurità per cercare di allontanarsi dal centro, presidiato dalle forze dell'ordine h24. Proprio nel tentativo di bloccare uno dei fuggitivi l'agente sarebbe rimasto ferito. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale. Dalla Questura di Agrigento fanno sapere che "tutti i migranti sono stati rintracciati".