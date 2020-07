Coronavirus, altri 192 casi e 7 morti

(Fotogramma)

Sono sette le vittime di Covid in più di ieri e i morti salgono complessivamente a 34.861. E' quanto emerge dai dati aggiornati pubblicati sul sito del ministero della Salute. I casi totali sono 241.611, con un incremento di 192 rispetto a ieri. Sono 13.623 le persone in isolamento domiciliare per il coronavirus. Salgono i dimessi e guariti a 192.108 (+164). I casi totali sono 241.611, 222.368 sono stati identificati dal sospetto diagnostico, mentre 19.243 sono stati identificati da attività di screening. Sono 5.638.288 in totale i tamponi effettuati per il coronavirus, con un incremento pari a 37.462. In totale i casi testati sono stati 3.398.239.

In Lombardia 98 contagi e 6 morti

Il bilancio dell'emergenza in Italia

Sono 21 in più, rispetto a ieri, i positivi attuali al coronavirus. In lieve aumento i ricoveri e le persone in terapia intensiva: i ricoverati con sintomi soni 945 (cinque in più di ieri) e i ricoverati in terapia intensiva sono 74 (tre in più di ieri).

In Lombardia sono 98 i nuovi positivi al Covid-19 rispetto a ieri di cui 20 debolmente positivi e 43 a seguito di test sierologici. Sono gli ultimi dati della Regione, dove nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.772 tamponi. I morti nelle ultime 24 ore sono stati sei, i guariti o i dimessi dagli ospedali 73 in tutto. Preoccupa il mantovano, dove ci sono diciassette nuovi casi registrati di positività al Covid, in parte legati probabilmente ai focolai che si sono sviluppati in alcuni macelli e salumifici.