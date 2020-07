(Fotogramma)

Con la sua temperatura media giornaliera di 21 gradi, quello passato è stato il mese di giugno più freddo degli ultimi 22 anni in Italia. Lo dice il colonnello Paolo Ernani, meteorologo, secondo cui l'ultimo dato più basso registrato risale addirittura al 1998, quando nel nostro Paese si registrò una temperatura media giornaliera di 19,94 gradi. Un valore che fino al 21 giugno era ancora più basso, 19,61 gradi.

Per quanto riguarda il confronto con giugno 2019, la differenza è netta: un anno fa si registrarono 23,72 gradi in media, il terzo giugno più caldo da inizio serie, 2,72 gradi in più rispetto al 2020. La temperatura di giugno di quest'anno, si legge dai dati diffusi da Ernani, è stata inferiore di 1,16 gradi rispetto alla media degli ultimi trent'anni in Italia.