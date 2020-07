Lettera di minacce a Schifani: "Farai una brutta fine"

Foto Fotogramma

Lettera di minacce all'ex Presidente del Senato Renato Schifani. La missiva è stata recapitata al deputato di Forza Italia al Senato. "Farai una brutta fine... Morirai fra mille dolori", sono solo alcuni passaggi della lettera minatoria. Insulti anche all'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Schifani preferisce non commentare.

"Esprimo la mia solidarietà e di tutto il gruppo di Italia Viva all'ex presidente del Senato Renato Schifani e con lui al presidente Berlusconi per la gravissima lettera minatoria che è stata loro recapitata. Le minacce di morte sono un segnale che non va mai sottovalutato e che deve farci tenere sempre la guardia alta contro ogni forma di criminalità", si legge in una nota del presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.