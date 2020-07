Namibia, imprenditore bergamasco ucciso in rapina

Facebook /Angelo Migliorati

Daniele Ferrari, imprenditore 52enne di Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, è stato ucciso in Namibia durante una rapina. Ne dà notizia su Facebook il sindaco di Castione, Angelo Migliorati. La polizia del luogo e il consolato italiano stanno effettuando le indagini per individuare i responsabili.

"Ci stringiamo nel dolore alla moglie e a tutta la famiglia - ha scritto il sindaco Migliorati su Facebook- in particolare alla sorella Gloria, agli zii Mariangela e Tarcisio e al cugino Matteo".