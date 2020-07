Asportato tumore a paziente sveglio: "In passato inoperabile"

Fotogramma

Asportato un tumore alla vescica, con successo, su un paziente sveglio che non poteva essere sottoposto alla tradizionale anestesia. E' avvenuto all’ospedale Perinei di Altamura, in provincia di Bari. Ad operare con una metodica insolita l'equipe della Unità operativa di Urologia della struttura pugliese, guidata da Mario De Siati, affiancata dal team di anestesisti, che hanno eseguito una cistectomia radicale con una anestesia meno invasiva in un uomo di 73 anni affetto da carcinoma della vescica e da altre patologie.

Vista l'incompatibilità delle condizioni del paziente con l'intervento convenzionale, gli operatori hanno preferito "un'anestesia spino peridurale per asportare la massa tumorale. E’ stato così possibile ridurre i rischi operatori, come il sanguinamento, e le complicanze post chirurgiche, favorendo così una ripresa veloce per il paziente dimesso a distanza di 5 giorni dall’intervento e un ritorno alle attività quotidiane in tempi rapidi. Ora le sue condizioni generali sono buone ed è in fase di recupero", spiega una nota dell'ospedale.

"In altri tempi - spiega De Siati - il paziente sarebbe stato giudicato inoperabile ma grazie alla grande professionalità dei nostri anestesisti e con una buona abilità manuale, è stato possibile garantire la sopravvivenza rispetto alla neoplasia".

La cistectomia ha comportato una incisione addominale, attraverso la quale gli operatori hanno asportato la vescica compromessa da un carcinoma giudicato aggressivo e invasivo. Successivamente è stata eseguita dal chirurgo una ureterocutaneastomia, che consiste nel collegare gli ureteri alla parete addominale permettendo così di ripristinare la corretta minzione.