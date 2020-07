Lombardia Film Commission, Gdf nella sede di Cormano

Fotogramma

I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano sono da questa mattina nella sede della Lombardia Film Commission, la fondazione no-profit di cui sono soci Regione Lombardia e Comune di Milano, nel capannone di Cormano finito al centro dell’inchiesta della procura di Milano che l’altro ieri ha portato al fermo dell’indagato Luca Sostegni, liquidatore della Paloschi, società che ha venduto il capannone in questione all’immobiliare Andromeda prima che questa lo rivendesse alla Lombardia Film Commission alzandone il prezzo da 400mila a 800mila euro. Le acquisizioni delle Fiamme gialle proseguiranno anche nei prossimi giorni.

L’ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti milanesi, coordinati dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi, è che il valore dell’immobile acquistato infine dalla fondazione pubblica sia stato ‘gonfiato’ appositamente. Ora si sta cercando di ricostruire chi abbia beneficiato dei soldi di quella compravendita. Tra questi potrebbe esserci Sostegni, per il quale per questo motivo si ipotizza il reato di peculato, oltre a quello di estorsione, per aver chiesto denaro alle altre persone coinvolte in cambio del suo silenzio sulla vicenda, che stava iniziando a trapelare sulla stampa.