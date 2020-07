Pamich: "Onorificenza a Pahor che ha negato foibe? Non mi stupisce"

Fotogramma

"Se è vero che ha negato le foibe e gli hanno dato un'onorificenza, questa cosa si commenta da sola. Ormai ci sono abituato, non mi stupisce più niente. Sono questioni politiche. So che la comunità degli esuli è scandalizzata". Lo dice all'AdnKronos Abdon Pamich, ex marciatore italiano, campione olimpionico ed europeo, e profugo fiumano, dopo la notizia dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana a Boris Pahor, scrittore che qualche giorno fa ha definito le foibe "una balla".