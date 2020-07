Scuola, Azzolina: "Basta polemiche, terrorizza famiglie"

(Foto Fotogramma)

"Il 14 settembre si tornerà a scuola. Con maggioranza si lavora insieme, dalle opposizioni meno propaganda c'è e più faremo contente le famiglie. Le polemiche sui banchi? Abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici di dirci di quale tipologia di banco hanno bisogno: la gara sarà europea, vedremo quali aziende parteciperanno. Lasciateci lavorare: meno polemica perché non serve e terrorizza le famiglie". Lo dice il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ospite della trasmissione 'Agorà' di RaiTre.

"Il problema delle cattedre scoperte è atavico nella scuola italiana. La scuola ha mancato di programmazione, i concorsi vanno programmati e questo lavoro non è mai stato fatto. Abbiamo bandito concorsi per 78mila persone, nella pubblica amministrazione si entra tramite concorso. So che tantissimi precari il concorso lo vogliono, anche il Quirinale ha un giudizio favorevole. Supplenti assunti per titolo? L'assunzione per titoli non è rispettosa della Costituzione, su questo allo stesso modo in tanti nella maggioranza", ha detto poi Azzolina.