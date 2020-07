Napoli, bambina di 11 anni annega in piscina

(Fotogramma)

Una bambina di undici anni è morta annegata in piscina ad Ercolano, in provincia di Napoli. La tragedia è avvenuta in serata, intorno alle 19, mentre si trovava nella piscina di un complesso turistico con amici e familiari. Nella struttura è arrivata un'ambulanza del 118 ma per la bambina non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano e del nucleo investigativo di Torre Annunziata che hanno avviato le verifiche anche sul rispetto delle misure di sicurezza nel complesso. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria e nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia.