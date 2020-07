Coronavirus, in Italia altri 6 morti e 289 nuovi casi

Fotogramma

Altri 6 morti per l'emergenza coronavirus in Italia. Il totale dei decessi sale così a 35.129. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 246.776 i casi totali nel Paese (+289 da ieri), e 12.616 gli attualmente positivi. 199.031 in totale i guariti, +275 in 24 ore. Solo in due regioni, Umbria e Basilicata, non si registrano nuovi casi.

Il bilancio dell'emergenza in Italia

732 ricoverati con sintomi (-18 da ieri), 38 i pazienti trattati in terapia intensiva (-2). 6.690.311 il totale dei tamponi effettuati, +56.018 da ieri.