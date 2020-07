Vigilanza Privata: sempre più utile per l'ordine pubblico

Immagine di archivio (Fotogramma)

In collaborazione con Noc Security

La vigilanza privata è un settore particolarmente delicato, che necessita di competenze specifiche, da parte degli addetti, e di capacità organizzativa, da parte del dirigente. La vigilanza privata non è necessariamente armata, anzi sono varie le situazioni in cui non è consigliabile utilizzare soggetti in divisa, muniti anche di un’arma. Si pensi ad esempio al servizio di antitaccheggio effettuato all’interno di ampi centri commerciali o negozi di vario genere.

Quando serve la vigilanza privata

Le situazioni in cui oggi è necessario il ricorso alla vigilanza privata sono molteplici. Come abbiamo ricordato poc’anzi, si parte dal cosiddetto antitaccheggio: il vigilante si mescola con la clientela di un punto vendita e controlla che non ci siano ladruncoli. Se si notano attività illecite è in questi casi consigliabile evitare il clamore, che potrebbe allarmare gli altri avventori. Il vigilante deve quindi essere un soggetto che ispira fiducia e che invita eventuali ladruncoli ad evitare di perpetrare il crimine. La vigilanza privata si sfrutta poi in una lunga serie di situazioni, dal controllo dei parcheggi e degli accessi in un grande condominio fino alla verifica dei locali privati, soprattutto quando i proprietari sono fuori casa. Molte attività commerciali utilizzano un servizio di vigilanza privata posto all’ingresso del punto vendita; ci sono poi cantieri, aziende, capannoni, che utilizzano questo genere di servizio durante il giorno e la notte.

La vigilanza privata e il Covid-19

In questo periodo in cui una vera e propria pandemia è in atto i servizi di vigilanza privata sono particolari, volti a verificare che chi entra in uno stabile segua le vigenti norme di sicurezza. A tale scopo Noc Security propone un valido contributo; si tratta di verificare la temperatura corporea di chi accede a un negozio, utilizzando appositi termo scanner. Oltre a questo è necessario oggi verificare che ogni soggetto che accede a un edificio sia munito di apposita mascherina e che disinfetti le mani, utilizzando il gel messo a disposizione all’ingresso. Per svolgere questo tipo di controllo occorre approfittare di soggetti preparati, che conoscano bene le norme oggi vigenti e che sappiano farle rispettare. Oltre a questo devono essere sempre attenti, verificando anche il numero di soggetti che è presente all’interno di un edificio. Questo perché la normativa suggerisce di evitare gli assembramenti, anche e soprattutto all’interno di negozi, centri commerciali, uffici pubblici e così via.

Una certezza per il cliente

Poter approfittare di un servizio di vigilanza privata di qualità è una questione sempre più importante. Il cliente che si rivolge a questo tipo di aziende deve avere la sicurezza che i controlli siano effettuati con una buona regolarità e che gli eventuali eventi rischiosi non si verifichino. La guardia che fa parte del servizio di vigilanza deve quindi essere formata non solo per quanto riguarda le norme vigenti, ma anche al contatto con il pubblico, in ogni situazione. Inoltre è essenziale che eventuali interventi su richiesta si verifichino rapidamente, evitando così spiacevoli situazioni per il cliente. Un rumore nel giardino di casa, un movimento sospetto all’interno di un parcheggio, una situazione correlata a piccoli furti in un supermercato, sono tutte situazioni in cui il servizio di vigilanza privata si deve distinguere per competenza e professionalità.

L’unità cinofila

Alcune aziende che offrono il servizio di vigilanza privata possono contare anche su un’unità cinofila. Si tratta di una soluzione particolarmente importante soprattutto in specifiche situazioni. I cani sono addestrati a fiutare specifiche sostanze, ma anche alla protezione di beni e persone. Si sfrutta l’unità cinofila quindi sia in occasione di piantonamento di specifici edifici, sia per il pattugliamento, l’antitaccheggio e i servizi ispettivi.