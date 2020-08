Sono 520 i poliziotti positivi al coronavirus, 3 i morti

Sono 520 in tutto il territorio nazionale gli operatori della Polizia di Stato positivi al Coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Un dato, quello di giovedì scorso, di poco superiore rispetto a quello del 17 giugno, dovuto anche al costante monitoraggio degli agenti in servizio. Sostanzialmente invariato il numero dei contagiati nelle varie regioni, ad eccezione della Lombardia dove si contano 127 positivi, al Piemonte dove sono 41, alle Marche con 24, al Lazio con 48 e alla Sicilia dove sono 10.

Sale a 3 il numero dei morti, dopo il decesso, il 6 luglio scorso, dell'artista forense della Polizia Scientifica, Valter Capussotto, tra i massimi esperti nel campo della ricostruzione dei volti e delle comparazioni antropometriche non più in servizio da giugno. Sono 3241, invece, gli operatori con manifestazioni cliniche sospette per Covid-19, 110 in più rispetto a un mese e mezzo fa. Si questi 18 sono in quarantena e 1864 l'hanno terminata. (di Silvia Mancinelli)