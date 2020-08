Coronavirus, altri 5 morti e 138 nuovi casi in Lombardia

(Fotogramma/Ipa)

Cinque le persone morte in Lombardia per coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, i ricoverati non in terapia intensiva sono 164, in aumento di quattro unità da ieri, e quelli in terapia intensiva 11, due in più. I guariti e i dimessi dall'inizio della pandemia sono 73.872, in aumento di 62 da ieri.

Sono 138 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 13 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologici. Dalla Regione Lombardia si spiega che "relativamente al numero dei nuovi positivi di oggi, si evidenzia che tra i 62 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa una prima parte, oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia, dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia ieri". I tamponi effettuati sono stati 9.260, per un totale da inizio pandemia di 1,3 milioni.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 16, di cui 8 a Milano città, a Bergamo 17, a Brescia 15, a Como 5, a Cremona 3, a Lodi 4, a Mantova 62, a Monza e Brianza 5, a Pavia 1 e a Varese 3. Nessun nuovo caso, invece, a Sondrio e Lecco.