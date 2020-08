Roma, spari a San Basilio: 47enne ferito alla testa e all'addome

Quando i residenti hanno chiamato i carabinieri per segnalare due colpi esplosi, intorno alle 21, in via Monte Giorgio all'incrocio con via Fabriano, sul posto non c'era già più nulla. E' successo ieri sera, in zona San Basilio. I militari, che non si sono dati per vinti, hanno fatto un giro del quartiere fermando poco dopo, in via Casale di San Basilio, una macchina guidata da un italiano che aveva appena prestato soccorso a un 47enne macedone, ferito dai proiettili alla testa e all'addome. Chiamato il 118, l'uomo è stato portato al Policlinico Umberto I dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

La vittima, di professione commerciante e già noto alla giustizia, è sotto osservazione ma in gravi condizioni. I carabinieri di Montesacro, impegnati nelle indagini, hanno trovato in via Fabriano un bossolo ora nelle mani del Nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi: nessuna pista è al momento esclusa.