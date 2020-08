Coronavirus, Zaia: "Dal 18 maggio 1.500 positivi in più"

(Fotogramma)

"Ad oggi i positivi sono 20.535, rispetto al 18 maggio 1.500 di più". Questi i dati del bollettino fornito dal presidente della regione Veneto Luca Zaia, oggi, in conferenza stampa. "I ricoverati il 18 maggio erano 541, oggi sono 111, siamo in costante calo. Dalla stessa data siamo passati in terapia intensiva da 51 a 9 persone. I morti sono passati da 1.803 a 2.078. Aumentano i dimessi, oggi ne abbiamo 3.763".

E' stato, inoltre, approvato il piano di sanità pubblica. "E' il piano di una regione che ha guardato in faccia il Covid. Ne approfitto per ingraziare tutti quelli che hanno lavorato fino ad oggi", afferma. E ringrazia anche i giornalisti, "se non avessimo avuto voi giornalisti non saremmo riusciti a spiegare alcuni passaggi che abbiamo fatto, come il lockdown". Il piano "si basa su alcuni pilastri fondamentali: prevenzione, capacità diagnostica, assistenza sanitaria territoriale, emergenza urgenza, assistenza ospedaliera, servizi informativi regionali", conclude Zaia.