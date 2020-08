Napoli, colpi d'arma da fuoco nel quartiere Stella: 7 fori su un muro e 4 bossoli a terra

(Fotogramma)

Sette colpi sono stati esplosi la notte scorsa nel quartiere Stella, a Napoli. Sul posto i carabinieri della locale Stazione, chiamati da alcuni residenti svegliati dagli spari, hanno trovato sette fori sul muro, in via Roberto Savarese, ma nessun ferito o tracce di sangue. Sono stati i colleghi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, poco più tardi, a trovare a terra, durante un sopralluogo, quattro bossoli calibro 9x21. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e individuare le persone coinvolte.