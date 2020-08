Coronavirus, 481 nuovi casi e 10 morti

(Fotogramma)

Sono 481 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 251.713 contagi da inizio emergenza. E' quanto emerge dal report quotidiano diffuso dal Ministero della Salute e consultabile sul sito della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore si registrano anche altri dieci morti. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale a 35.225.

Aumenta il numero delle persone in terapia intensiva con coronavirus: attualmente sono 53, 4 in più rispetto a ieri. Mentre sono 202.697 le persone guarite da inizio emergenza, 236 in più nelle ultime 24 ore.

Da ieri sono stati 52.658 i tamponi effettuati in Italia, per un totale di 7.369.576 da inizio emergenza.