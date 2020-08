Coronavirus, in Lombardia 50 nuovi casi e zero decessi

Fotogramma

Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 50 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 6 'debolmente positivi' e uno a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. Nessuna vittima: i decessi complessivi restano stabili a 16.840. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (14). Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 775.319 (+71), di cui 1.303 dimessi e 74.016 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 150 (+3). I tamponi effettuati sono 5.548, il totale complessivo sale a 1.423.476.

Nessun contagio in cinque province lombarde, tra cui Cremona, Lecco e Sondrio. Lo rende noto Regione Lombardia. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 15, di cui 7 a Milano città; Bergamo 13; Brescia 4; Como 4; Cremona 0; Lecco 0; Lodi 0; Mantova 6; Monza e Brianza 4; Pavia 3; Sondrio 0; Varese 0.