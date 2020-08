Covid, il figlio di Paola Perego: "Primo tampone negativo"

(Fotogramma/Ipa)

"Lo comunico perché mi sento in dovere di tranquillizzare tutte le persone che sono state a contatto con me e la mia fidanzata nei giorni scorsi. Il primo tampone è risultato negativo per entrambi". A scriverlo sulle sue stories di Instagram è Riccardo, il figlio di Paola Perego. Il caso del giovane, che si trovava alla festa in Sardegna in seguito alla quale sono risultati diversi casi positivi al Covid, era stato portato ieri all'attenzione mediatica sui social da Lucio Presta, marito della Perego, che aveva denunciato la difficoltà nel riuscire a fare il tampone nonostante il rispetto del protocollo indicato.