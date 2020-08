Donna scomparsa a Crema, sorella: "Lo perdono, ma dica dov'è il corpo"

Sabrina Beccalli /Facebook

"Io non so chi sia, lo perdono anche per il gesto che ha fatto ma a questa persona chiedo veramente con tutto il cuore che mi dica dov'è Sabrina perché io non ce la faccio". E' una donna stanca che non trattiene la commozione, Simona, la sorella di Sabrina, la 39enne di Crema per la cui scomparsa è stato fermato un uomo accusato di omicidio e distruzione di cadavere. Intervistata dal sito 'La Provincia di Crema', la donna ripete: "Io non so dov'è Sabrina, io non mi muovo finché non la trovano".